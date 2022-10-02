Ligue 1'de Lorient, Lille'i 2 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda karşılaştığı Lorient'e 2-1 mağlup oldu.
Ligue 1'in 9. haftasında Regis La Bris'in ekibi Lorient ile Paulo Fonseca'nın yönetimindeki Lille karşı karşıya geldi.
Yves Allainmat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi Lorient'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken galibiyet golleri; 9. dakikada Bafode Diakite'nin kendi ağlarına gönderdiği top ve 87. dakikada teknik direktör Regis Le Bris'in yeğeni Theo Le Bris yaptığı vuruş ile geldi. Konuk ekip Lille'in tek golü 78. dakikada Jonathan David'den gelirken, Lorient 62. dakikada Dango Outtara'nın ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla maçın son bölümünü 10 kişi oynadı.
Bu sonuçla beraber Lorient puanını 22'ye yükselterek zirve takibini sürdürürken, Lille 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lorient deplasmanda Brest ile karşılaşırken, Lille kendi evinde Lens'i konuk edecek.
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