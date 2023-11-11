Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında deplasmanda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda William Still'in ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.
REİMS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
REİMS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Montpellier'i 3-0 mağlup etmişti.
Reims ise Nantes deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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