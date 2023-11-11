Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında deplasmanda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:34
Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda William Still'in ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.

REİMS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

REİMS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Montpellier'i 3-0 mağlup etmişti.

Reims ise Nantes deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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