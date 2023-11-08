Sahaya para yağdırdılar: PSG forması giyen Donnarumma'ya büyük tepki!
Milan taraftarları, kırmızı - siyahlı ekibin PSG'yi 2-1 yendiği maçta eski kalecileri Donnarumma'ya tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Milan ve PSG karşı karşıya geldi.
Milan, konuk ettiği Paris Saint-Germain'i (PSG) 12. dakikada Rafael Leao, 50. dakikada Olivier Giroud'un golleriyle 2-1 yendi. Fransa ekibinin tek golü, 9. dakikada Milan Skriniar'dan geldi.
İtalya'da oynanan maça Milan taraftarlarının PSG kalecisi Donnarumma'ya gösterdiği tepki damga vurdu.
"DOLLARUMMA" YAZAN SAHTE PARA ATTILAR
İtalyan taraftarlar, PSG'ye transfer olmasından bu yana ilk kez eski takımı Milan'a rakip olan Donnarumma büyük tepki gösterdi.
Taraftarlar İtalyan kalecinin PSG'ye transferi sırasında parayı tercih ettiği yönünde göndermede bulunarak sahte paraları sahaya attı.
Sahte paraların üzerinden "Dollarumma" ifadesi de yer aldı. Ayrıca bu sahte paralardan elde edilecek olan gelirin yerel futbol okullarına vermek için kullanılacağı da belirtildi.
Donnarumma, 2021 yılında Milan'la olan sözleşmesini uzatmamış ve bedelsiz şekilde PSG'ye transfer olmuştu.
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