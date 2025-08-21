Fransız gazetesi L'equipe'de yer alan habere göre, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, PSG'nin Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Peki, Renato Sanches kimdir? Renato Sanches kaç yaşında, nereli? Renato Sanches hangi Trabzonspor'a mı geliyor? Renato Sanches'in sakatlık geçmişi nasıl?

RENATO SANCHES KİMDİR?

Renato Sanches, genç yaşına rağmen Avrupa’nın birçok takımında forma giyme imkanı yakaladı. 18 Ağustos 1997 yılında Portekiz’de dünyaya gelen oyuncu futbol kariyerine Benfica’nın altyapısında başladı.

2015-16 sezonunda Bencifa’nın A takımına yükselen Renato Sanches gösterdiği performansla Bayern Münih’in dikkatini çekti. Renato Sanches kariyerinde Bayern Münih, Swansea, Lille, PSG ve Roma gibi takımların formasını giydi.

26 yaşındaki oyuncu Portekiz milli takımıyla 32 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Merkez orta saha mevkiinde oynayan oyuncu ayrıca on numara ve ön libero pozisyonlarında görev alabiliyor.

Kulüp kariyerinde Lille formasıyla 91 karşılaşmaya çıkan oyuncu 7 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu. Bayern Münih’te ise oynadığı 53 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.

RENATO SANCHES'İN SAKATLIK GEÇMİŞİ NASIL?

Renato Sanches, kariyerinde birçok kez ciddi sakatlıklar yaşadı. Özellikle PSG'deki son sezonunda yalnızca 634 dakika forma giyebilmiş olması, oyuncunun fiziksel durumu konusunda ciddi endişelere yol açıyor.