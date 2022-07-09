Renato Sanches PSG'ye doğru

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:48

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches, yıldızlar topluluğu PSG'ye transfer olmaya yaklaştı.

RMC Sport'un haberine göre; oyuncunun kulübü Lille ile PSG arasındaki görüşmeler sona yaklaştı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sanches'in de Cristophe Galtier'in takımına katılmak için istekli olması nedeniyle transfer kısa süre içerisinde gerçekleşecek.

Portekizli orta saha oyuncusu için, Milan'ın da yoğun çabası vardı ancak Sanches'in isteğinin PSG olması sonrası, bu transferin 10 milyon euro civarında bir bedelle Fransız devi lehine gerçekleşmesi bekleniyor.

Renato Sanches, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.