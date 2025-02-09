Rennes deplasmanda 2 golle kazandı!
Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı St. Etienne'i 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Rennes, St. Etienne'e konuk oldu. Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 15'te Arnaud Kalimuendo ile 84'te Aboubakar Nagida kaydetti.
Rennes, bu galibiyetin ardından puanını 23 yaptı. St. Etienne, 18 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Rennes, Lille'i konuk edecek. St. Etienne, Marsilya deplasmanına gidecek.
Etiketler: #rennes #St. Etienne #Fransa Ligue 1
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