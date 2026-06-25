Resmen açıklandı: Çaykur Rizespor yeni transferlerini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu ve Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Siaka Bakayoko ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.”

ZAKARIA ARISS İMZAYI ATTI

Süper Lig ekibi, Fransa Ligi takımlarından Bastia ile anlaşmaya vardıktan sonra Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti.

Savunmanın solunda görev yapan oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.