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Adı Trabzonspor ile anılıyordu: Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması

Adı Trabzonspor ile anılıyordu: Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması

6.06.2026 13:57:00
Güncellenme:
AA
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Adı Trabzonspor ile anılıyordu: Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması

Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala'nın Trabzonspor'a transfer olduğu haberleri sonrası yeşil-mavililerden açıklama geldi. Rizespor'dan yapılan duyuruda Mithat Pala iddiaları yalanlandı.

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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı, kulübün bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Pala'nın Çaykur Rizespor Kulübü ile sözleşmesinin devam ettiği vurgulanarak, "Oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #trabzonspor #çaykur rizespor #Mithat Pala

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