Resmen açıklandı: Galatasaray'da Milos Paden dönemi!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 20:04

Güncelleme: 09.10.2023 - 20:04

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne Milos Paden'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan doğumlu Paden'in, 2017-2018 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinde yer aldığı belirtilerek, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin dileklerini ilettiğimiz Milos Paden’e başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılı takım başantrenör Alper Durur ile yolları ayırmıştı.

MİLOS PADEN KİMDİR?

31 Ocak 1981 Sırbistan doğumlu olan Paden, 2017-2018 yılında Galatasaray'ın kazandığı EuroCup Women şampiyonluğunda antrenörler arasında yer aldı.

Sırbistan Kadın Basketbol Milli Takımı’nda 2015-2021 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yapan başarılı çalıştırıcı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya ve 2019 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük kazandı. 2021’de ise Avrupa şampiyonu olan Sırbistan’ın teknik ekibindeydi.

Koçluk kariyerine Partizan Galenika’da başlayan Paden, birçok yerel lig ve kupa şampiyonu olan takımın parçası oldu. Son olarak Shanghai Baoshan Dahua’da başantrenör olarak çalıştı.