Galatasaray'da ayrılık... Resmen açıklandı!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teşekkürler Alper Durur. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörlük görevi yapan Alper Durur ile yollarımız ayrılmıştır.
Alper Durur'a görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."
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