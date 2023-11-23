Resmen açıklandı: Yıldız oyuncudan Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly'nin sakatlandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:59
Resmen açıklandı: Yıldız oyuncudan Beşiktaş'a kötü haber!
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Beşiktaş Kulübü, Eric Bailly'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 kez Beşiktaş forması giydi.


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