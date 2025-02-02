Resmi açıklama bekleniyor: Cher Ndour, imza için İtalya'da!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için geri sayıma geçilen Cher Ndour, Fiorentina'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

Resmi açıklama bekleniyor: Cher Ndour, imza için İtalya'da!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:43

Cher Ndour, Fiorentina'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

Sağlık kontrollerini tamamlamak için Floransa'ya giden genç oyuncu Fiorentina ürünleri ile Floransa'da görüntülendi.

BONSERVİSİ

Fiorentina, genç futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fiorentina ve PSG arasında Cher Ndour için yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi de bulunuyor.

Cher Ndour'un kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve Fiorentina ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ndour'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #Cher Ndour #beşiktaş #Fiorentina

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