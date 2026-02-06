Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 19:42:00
Güncellenme:
Resmi açıklama geldi: Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun maliyetini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi. Fildişi Sahilli futbolcunun maliyeti belli oldu.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı ekip Fildişi Sahilli stoper için 18 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.”

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Emmanuel Agbadou

