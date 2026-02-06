Beşiktaş'tan bir transfer daha: Amir Murillo'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yeni sağ bekini resmen duyurdu. Şu ana kadar ara transferde Yasin Özcan, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan ve Kristjan Asllani transferlerini duyuran Beşiktaş'ın yeni stoperi Emmanuel Agbadou da bu sabah İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada Agbadou için, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Marsilya'nın sağ bek Amir Murillo'nun bugün 15.15'te transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'da olacağı belirtildi.

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta sahaya çıkan Murillo, 2 gol ve 4 asist kaydetti.

AMIR MURILLO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Panama'nın San Francisco takımında başlayan Amir Murillo, sonrasında MLS'te RB New York formasını giydi. 2019/20 sezonunda ara transfer döneminde Anderlecht'e imza atan Murillo, 2023/24 sezonunda Marsilya'ya transfer oldu.