Resmi açıklama geldi! Errick McCollum Galatasaray'da!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız EuroCup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine yeniden sarı kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz.