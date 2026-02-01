Resmi açıklama geldi... Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, Angers'ten Sidiki Cherif'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Genç forveti 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus ile renklerine bağlayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki isme 26 numaralı formayı verdi.

19 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi.

Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.