Resmi açıklama geldi! Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu transfer etti!
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."
Etiketler: #galatasaray #eyüpspor #transfer #Ahmed Kutucu
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