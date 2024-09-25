Galatasaray'da Okan Buruk, kulübeye dönüyor!

Avrupa'daki 2 maçlık cezası biten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçında kulübedeki yerini alabilecek.

Galatasaray'da Okan Buruk, kulübeye dönüyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:18

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK ile karşı karşıya gelecek.

CEZASI SONA ERDİ

Sarı-kırmızılılarda Avrupa'daki iki maçlık cezası sona eren Okan Buruk, yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Başarılı teknik adam, cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçlarını tribünden takip etmek zorunda kalmıştı.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #PAOK

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