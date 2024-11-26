Resmi açıklama geldi! Inter Miami'de Javier Mascherano dönemi
Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'nun getirildiğini açıkladı.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı.
ABD kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantin ve FC Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı! Miami rüyasına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.
Javier Mascherano, futbolculuk kariyerinde şu anda Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Lionel Messi ile Barcelona'da birlikte oynamıştı.
ARJANTİN U20 TAKIMINI ÇALIŞTIRDI
Son olarak Arjantin U20 takımında görev yapan 40 yaşındaki teknik adam, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve maç başına da 2.50 puan ortalaması yakaladı.
Etiketler: #inter miami #Javier Mascherano #lionel messi
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