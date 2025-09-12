Resmi açıklama geldi! Jota Silva, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli sol kanadın transferinin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

HAVALİMANINDA İLK AÇIKLAMA

Havalimanında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Mutluyum, burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "Taraftara mesajım, bize desteklerini, tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım, sahada %100'ümüzü onlar için vereceğiz." sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.