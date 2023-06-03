Resmi açıklama geldi! Messi PSG'den ayrıldı...

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 20:16
Resmi açıklama geldi! Messi PSG'den ayrıldı...
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Paris Saint-Germain'de uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti.

Fransız ekibi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile Al Hilal, Barcelona ve Inter Miami gibi ekipler ilgileniyor.

Messi, Barcelona ile kontratını tamamlamasının ardından 2021'de PSG'ye imza atmıştı.


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