Resmi açıklama geldi! PFDK'den Ederson kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ederson'a ceza vermedi.
PFDK'den yapılan açıklamada;
"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Brezilyalı file bekçisi, Rizespor maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle sevk edilmişti.