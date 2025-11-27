Resmi açıklama geldi! PFDK'den Ederson kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 19:39:00
Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'a ceza vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ederson'a ceza vermedi.

PFDK'den yapılan açıklamada;

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı file bekçisi, Rizespor maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle sevk edilmişti.

