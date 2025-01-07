Resmi açıklama geldi: Tottenham'dan Heung-min Son kararı!

Adı Türk kulüpleriyle de anılan Heung-min Son'un geleceği belli oldu. Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanıldığını duyurdu.

Resmi açıklama geldi: Tottenham'dan Heung-min Son kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:36

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un akıbeti belli oldu. Türk kulüplerine de yazılan 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili resmi açıklama geldi.

HEUNG-MIN SON'UN OPSİYONU KULLANILDI

Tottenham, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Heung-min Son'un +1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Güney Koreli yıldız 2025-26 sezonunda da Tottenham forması giyecek.

2015-16 sezonu başında Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Son, Tottenham ile toplam 431 maça çıkıp 169 gol, 90 asistlik istatistik yakaladı.


Etiketler: #heung-min son #tottenham #Sözleşme

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