Resmi açıklama geldi: Tottenham'dan Heung-min Son kararı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:36

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:36

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un akıbeti belli oldu. Türk kulüplerine de yazılan 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili resmi açıklama geldi.

HEUNG-MIN SON'UN OPSİYONU KULLANILDI

Tottenham, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Heung-min Son'un +1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Güney Koreli yıldız 2025-26 sezonunda da Tottenham forması giyecek.

2015-16 sezonu başında Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Son, Tottenham ile toplam 431 maça çıkıp 169 gol, 90 asistlik istatistik yakaladı.