Resmi açıklama geldi: Tottenham'dan Heung-min Son kararı!
Adı Türk kulüpleriyle de anılan Heung-min Son'un geleceği belli oldu. Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un akıbeti belli oldu. Türk kulüplerine de yazılan 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili resmi açıklama geldi.
HEUNG-MIN SON'UN OPSİYONU KULLANILDI
Tottenham, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Heung-min Son'un +1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
Güney Koreli yıldız 2025-26 sezonunda da Tottenham forması giyecek.
2015-16 sezonu başında Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Son, Tottenham ile toplam 431 maça çıkıp 169 gol, 90 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #heung-min son #tottenham #Sözleşme
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