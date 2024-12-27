Nottingham, Tottenham'ın kabusunu sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest evinde Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest evinde Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
The City Ground'da oynanan maçta Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Anthony Elanga kaydetti.
Tottenham'da Djed Spence, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Tottenham 23 puanda kalırken, galibiyet serisini 4 maça yükselten Nottingham Forest 34 puanla zirve takibini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanda Everton'a konuk olurken, Tottenham sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.
Etiketler: #nottingham forest #tottenham #İngiltere Premier Lig
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