Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da ayrılık!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 19:16

Güncelleme: 22.11.2024 - 19:16

Trabzonspor'da scout ekibinde görev alan Eren Mert görevini bıraktığını açıkladı.

Eren Mert'in açıklamaları:

"Bugün itibariyle Trabzonspor'da bulunduğum görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Öncelikle beni bu göreve getiren, şahsımı ve ekibimi her zaman destekleyen Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a ve tanımış olmaktan gurur duyduğum Asbaşkanımız Sayın İbrahim Şahinkaya'ya, şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım Oğuzhan Kutlu, Uğur Uzunali ve Fethi Türkoğlu'na ayrıca teşekkür ederim."