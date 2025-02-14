Resmi siteden duyuruldu! Galatasaray'dan suç duyurusu!

Galatasaray, kendisini kulüp çalışanı olarak tanıtıp menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Resmi siteden duyuruldu! Galatasaray'dan suç duyurusu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:21

Galatasaray, kendisini kulüp çalışanı olarak tanıtıp menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz."


Etiketler: #galatasaray #dursun özbek #TFF
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