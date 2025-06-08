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Rey Manaj penaltı kaçırdı: Arnavutluk'ta gol sesi çıkmadı!

Rey Manaj penaltı kaçırdı: Arnavutluk'ta gol sesi çıkmadı!

8.06.2025 00:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Rey Manaj penaltı kaçırdı: Arnavutluk'ta gol sesi çıkmadı!

Arnavutluk, FIFA Dünya Kupası Elemeleri 3. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti.

Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

REY MANAJ PENALTI KAÇIRDI

Arnavutluk'ta Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, 45+1'de kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manaj, 63. dakikada oyundan alındı. 

ERNEST MUÇİ KULÜBEDE OTURDU

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı. 

Grupta ilk maçına çıkan Sırbistan ise bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı. 

Arnavutluk, gruptakini bir sonraki maçını 10 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak. Sırbistan ise 10 Haziran'da Andorra'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #Sırbistan #Dünya Kupası #Arnavutluk

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