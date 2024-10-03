RFS karşısında flaş puan kaybı: Galatasaray, Letonya'da buz kesti! RFS 2-2 Galatasaray

Yayınlanma: 03.10.2024 - 18:37

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:42

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Galatasaray, Rigas Skola deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçmesine rağmen maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün ile 2-0'ı buldu. Rigas Skola, 40. dakikada Janis Ikaunieks ve 54. dakikada Lasha Odisharia'nın golleriyle beraberliği buldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı.

Galatasaray, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola, turnuvadaki bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | RFS 2-2 Galatasaray

88' Galatsaray'da Berkan orta alanda top kaptırması sonucu Rigas Skola hızlı atağa çıktı. Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

86' Galatasaray'da Abdülkerim ve Mertens yerine Yusuf Demir ile Berkan oyuna dahil oldu.

85' Galatasaray'da Kerem Demirbay, Panic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Ikaunieks, Galatasaray yarı alanının sağ tarafında Jakobs'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

81' Mertens'in vuruşunda kaleci Ondo'a sağına uzanarak topu kurtardı.

79' Rigas Skola'da Njie kendi yarı alanının yayında Kerem Demirbay'a faul yaptI. Galatasaray, yaydan frikik kullanacak.

77' Rigas Skola'da Kouadio yerine Osuagwu oyuna dahil oldu.

77' Galatasaray'da Torreira yerine Kerem Demirbay oyunda.

75' Galatasaray'da Mertens sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Rigas Skola savunması topu kornere attı.

71' Galatasaray'da Yunus'un yayda bulunan Mertens'e verdiği yerden pas sonrası Mertens kaleyi denedi fakat top yandan dışarı çıktı.

70' Rigas Skola'nın sağ kanattan Odisharia'nın ceza sahasına yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

66' Galatasaray'da Yunus Akgün sağ ayağının içiyle yayın sağ tarafından şut çekti. Top kaleci Ondoa'da kaldı.

64' Galatasaray'da Kaan Ayhan yerine oyuna Batshuayi girdi.

63' Galatasaray'da Yunus Akgün sağ kanatan hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. ceza sahasına yerden çevirdiği pas savunmaya çarparak kornere gitti.

61' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Sara'nın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken top tekrardan kornere gitti.

57' Sağ kanattan Yunus'un ceza sahasına açtığı ortada Barış Alper'in 6 pas içinde yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

55' GOL | RFS Rigas, Odisaha ile skorda eşitliği sağladı.

53' Galatasaray'ın merkezden gelişen atağında Icardi'nin yayda bulunan Barış Alper'e verdiği pasta Barış sırtını kaleye dönemeden savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

51' Rigas Skola'nın sol kanattan gelişen atağında Kouadio yerden bir şut çekti top savunmada Abdülkerim'den geri döndü.

48' Ikaunieks sol kanattan Galatasaray ceza sahasına girdi. Galatasaray savunmasında Abdülkerim araya girerek tehlikeyi önledi.

46' Rigas Skola'da Savalnieks oyundan çıktı yerine Balodis girdi.

45' Mertens'in ceza sahasına açtığı ortada Rigas Skola savunması arya girdi ama top yayda İcardi'nin önünde kaldı. İcardi'nin yaydan çektiği şut savunmadan döndü.

44' Sol kanattan Kouadio'nun ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve tehlkeyi önledi.

43' Ikaunieks'in sağ kanattan yerden ceza sahası içerisine çevirdiği topta Galatasaray savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi.

40' GOL | Rigas Skola savunmasından atılan uzun topta Ikaunieks ceza sahasının sağ çarprazından vuruşunu yaptı. Top kaleci Günay'dan sekti. Ikaunieks tekrardan şut çekti sağ ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu.

38' GOL | Davinson Sanchez kendi yarı alanından kale sahasına koşu yapan Yunus'a harika bir uzun top attı. Kaleci ile baş başa kalan Yunus sol ayağının içiyle şutunu çekti. Top ağlarla buluştu.

34' Sol kanattan Yunus'un ceza sahasına verdiği yerden pasta savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

31' Rigas Skola'da Panic, Mertens'e yaptığı faulün ardında sarı kart gördü.

28' Barış Alper'in sol kanattan sol ayağının içiyle ceza sahasına yaptığı ortayı Rigas Skola savunması karşıladı.

26' Rigas Skola'da Njie yerine oyuna Zelenkovs dahil oldu.

22' Sol kanattan Yunus'un ceza sahasına açtığı ortada Barış Alper kafa vuruşu yaptı. Kaleci Ondoa topu üsten kornere çeldi.

21' Sol kanattan Abdülkerim'in ceza sahasına açtığı ortada Rigas Skola savunması tehlikeyi önledi.

17' Abdülkerim sol kanattan Yunus Akgün'e uzun top yolladı. Hızla ceza sahasınan giren Yunus ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem aldatmaya yönelik hareket olduğunu düşündüğünden Yunus'a sarı kart gösterdi.

12' GOL | Yunus Akgün'ün ceza sahasına çalımlarla girişi sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İcardi'nin kafa vuruşu sonrası kale önünde araya giren Mertens tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

9' Sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına ortasını savunma karşıladı. Torreira'ya seken topta Torreira'nın vuruşunda top savunmakdan sekerek kornere çıktı.

6' Sol kanattan Jakobs ceza sahası içine girdi. Dar alanda çektiği şut kaleci Ondoa'dan sekti. Savunma topu kornere attı.

5' Sol kanattan Ikaunieks'in içeriği çevirdiği topta savunmada Davinson Sanchez araya girerek topu kornere attı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray!