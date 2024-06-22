Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a çağrı: 'Göreceğiz...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Türkiye - Portekiz maçı öncesi görüşlerini aktardı. Quaresma, Beşiktaş'a geri dönme ihtimali hakkında, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO 2024'teki Türkiye - Portekiz karşılaşması öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, "Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ BAŞKANINI BEKLİYORUM"
Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna ise, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.
Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.
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