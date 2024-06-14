Quaresma'dan EURO 2024 için Türkiye iddiası: 'Gruptaki en zor...'

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO2024'te Portekiz'in gruptaki en zor rakibinin Türkiye olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 14:44
Quaresma'dan EURO 2024 için Türkiye iddiası: 'Gruptaki en zor...'
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Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinin EURO2024'teki şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in tarihinde bir kez daha Avrupa Şampiyonu olmak için gerekenlere sahip olduğunu söyleyen 40 yaşındaki futbolcu, "Beklentiler yüksek çünkü güçlü bir kadromuz ve harika bir takımımız var. Her zaman Cristiano Ronaldo'nun gol atmasını bekliyoruz ama Bernardo Silva, Rafael Leao ve Bruno Fernandes gibi çok kaliteli ve maçı bir anda çözebilecek oyuncularımız da var" diye konuştu.

Portekiz'in yer aldığı F Grubu için konuşan Quaresma, "Portekiz'in gruptaki en zor rakibinin Türkiye olacağını söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Portekiz, EURO2024'te A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki diğer takımlar ise Çekya ve Gürcistan.


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