Ricardo Quaresma'dan Porto itirafı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:08

Beşiktaş'ta da iki dönem oynayan Ricardo Quaresma, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vitoria Guimaraes'ten ayrıldıktan sonra futbola devam edeceğini söyleyen 38 yaşındaki futbolcu, teklifler aldığını belirtti ve kariyerini Porto'da bırakmak istediğini aktardı.

"Porto'ya geri dönmek ister misin?" sorusu yöneltilen Quaresma, "Evet, tabii ki. Porto'nun fantastik bir takımı olması nedeniyle şu an bunu düşünmüyorum. Ama herkes futbolu Porto'da bırakmak istediğimi biliyor" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki takımına henüz karar vermediğini de söyleyen Portekizli futbolcu, "Göreceğiz, hala karar verme aşamasındayım. Benim ve ailem için en iyisini görmek istiyorum. Teklif aldım mı, evet. Açıkçası teklif olmasaydı, karar vermek için beklemezdim" dedi.

38 yaşındaki Quaresma, kariyerinde 2004-2008 ve 2014-2015 olmak üzere iki dönem Porto forması giydi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında forma giydi.