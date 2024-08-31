Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!

PSV, Roma'dan ayrılan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'u kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 20:41
Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!
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PSV Eindhoven, savunmasını Roma'dan ayrılan Rick Karsdorp ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Hollandalı sağ bekle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karsdorp'un Hollanda ekibi ile imzaladığı sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.


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