Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!
PSV, Roma'dan ayrılan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'u kadrosuna kattı.
PSV Eindhoven, savunmasını Roma'dan ayrılan Rick Karsdorp ile güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Hollandalı sağ bekle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Karsdorp'un Hollanda ekibi ile imzaladığı sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Spor Haberleri
- Kasımpaşa evine galibiyetle dönüyor!
- Hull City, galibiyete hasret kaldı!
- Konya'da gol sesi çıkmadı!
- Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!
- Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı!
- Bournemouth muhteşem geri dönüşe imza attı!
- Ankara'da kazanan çıkmadı!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!
- FIFA'dan ırkçılık için yeni karar
En Çok Okunan Haberler
-
- Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- 'Protokolde ağırlanması kabul edilemez'
- Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor...
- 'İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz'