Rıdvan Dilmen: Arda Güler, Sergen Yalçın'a benziyor

17 Nisan 2022 Pazar, 13:35

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi ve Arda Güler'in potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

"ARDA'YI SERGEN YALÇIN'A BENZETİYORUM"

Dilmen, genç oyuncu hakkında şunları söyledi:

"Ben Arda Güler'i Sergen Yalçın'a benzetiyorum. Gole yakın oynuyor. Sergen Yalçın da 17 yaşında böyle bir oyuncuydu. Duran top atabilir, gol atabilir... Türk futboluna çok büyük bir yıldız geliyor. Önümüzdeki yıllarda daha büyük verim alınacak. Burada oturmak ile Samandıra'da oturmak çok farklı. İsmail Kartal'ın Arda'ya dair stratejisini yanlış bulmuyorum. İsmail hoca, taraftarı da arkasına aldı. Trabzonspor maçında bütün stat 'Arda' diye inliyordu, tereddüt etti. 2-0 olsa belki oyuna sokacaktı. Biz haftaya Rize'de Ardalı bir Fenerbahçe görsek artık erken demeyiz."

"ZAJC, ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTA SAHA OYUNCUSUNA EVRİLDİ"

Dilmen, Crespo'nun oldukça başarılı bir oyuncu olduğunu ve Zajc'ın çok iyi bir orta saha oyuncusuna evrildiğini söyledi:

"Crespo'nun bir golü var. Zajc çok atar. Doğru yerlere gider ve sürekli ister. Sağdan, soldan ne zaman top çıksa oralarda olduğunu görürsün. Neden? Crespo iyi bir orta saha oyuncusu olduğu ve arkasını tuttuğu için. Bugün Göztepe'nin bulduğu pozisyon az değil. Kaybedecek bir şeyleri olmadan oynadılar."

"PEREIRA YERİNE DOĞRU OYNATAN BİR HOCA OLSA FENERBAHÇE GERİ KALMAZDI"

Rıdvan Dilmen, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Kim Min-Jae iyi bir transfer. Zajc gidecekti, birinci oyuncu oldu. Bu sabah İrfan Can cezalı olmasaydı bu 11'i yapar, aynı kadroyla çıkardı hoca... Bir kadro istikrarı var. Dolu statta oyuncular biraz gerildi. Sayın Pereira yerine Fenerbahçe doğru oynatan bir teknik direktör getirseydi, 11 puan geride olmazlardı."