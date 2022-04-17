Roberto Mancini'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

17 Nisan 2022 Pazar, 13:01

Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla lig ikinciliğine yükselen ve galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktörün olacağı belirsizliğini koruyor.

Gelecek sezon takımı dünyaca ünlü bir yabancı teknik direktöre emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, adaylar ile görüşmelerini sürdürürken konu hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, TV100'de kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Mancini, "Türkiye'de Galatasaray dışında bir kulüpten teklif alsanız gider misiniz? Örneğin Fenerbahçe" sorusuna, "Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz" yanıtını verdi.

Galatasaray'da 2013-14 sezonunda teknik direktörlük yapan 57 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şu an İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, Gök Mavililer'i 2020 Avrupa Şampiyonu yaptı. Kariyerinde Galatasaray dışında Lazio, Fiorentina, Inter, Manchester City ve Zenit'i çalıştıran tecrübeli teknik adam Inter ve Manchester City ile lig şampiyonlukları yaşadı. Roberto Mancini kariyeri boyunca 14 kupa kazandı.



