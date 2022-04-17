Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

17 Nisan 2022 Pazar, 12:37

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Giresunspor - Beşiktaş maçı 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayımlanacak.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

WELINTON CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, karşılaşmada görev alabilecek.

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