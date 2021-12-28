Rıdvan Dilmen: Beşiktaş taraftarı hazır olsun

28 Aralık 2021 Salı, 09:57

Beşiktaş, ilk yarının kapanış maçında Konyaspor'a 1-0 kaybetti. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın gidişatı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

"MAÇ BEŞİKTAŞ'A YAKINDI"

Konyaspor'un avantajı yüksek morali. 16 maçtır kaybetmiyor içeride. Beşiktaş 7 maçtır deplasmanda kazanamıyor. Oyunun son bölümünde Konyaspor daha diriydi ama maç Beşiktaş'a yakındı. Hem hakimiyet hem pozisyon olarak. Beşiktaş'ın oyuncuları, yüksek enerjili oynadı. Konyaspor da çok temaslı takım. Batshuayi, Premier Lig'de oynadı ama bu kadar temaslı oynamamıştır. Ghezzal bugün 7-8 kez düştü ve belki de ilk kez sinirlendi.

İlhan Palut Hoca önemli bir hamle yaptı. Sadece oyuncu değişikliği değil. Cikalleshi ile Ahmed Hassan aynı tarz santrforlar. Sağ tarafta toplu topsuz süratıyla Michalak, Vida'nın olduğu yere geçti. Umut maskeyle oynuyor, rahat değil. Sağ stoperin yani kaptan Vida'nın sarı kartını biliyor. Sarı kartı olmasaydı, Vida golde faul yapabilirdi.

"BİZİM HAKEMLERİN STANDARTI YOK"

Josef ile Skubic arasındaki çarpışmada bir itişme kakışma oldu. Vida geldi, ta oradan buraya geliyorsun diye sarı kart gösterdi Mete Kalkavan. Bu kart nelere mal oldu biliyor musun? 1 puan Beşiktaş'tan hop gitti. Vida golden önce bir çekildi. Oynatmak hakem için iyidir ama sertliğe izin vermek farklı. Tarzla, hakemlik tarzıyla ilgili. Ancak bizim hakemlerin standartı yok. 'Oynatan' diyemiyorsun, bir maçta oynatıyor, bir maçta oynatmıyor. Hakemlik sadece verdiğin vermediğinle alakalı değil. Sana imkan sağlayan bir sertlik varsa maçta güçlenir.

Konyaspor harika iş çıkardı. Helali hoş olsun. Çok şeker, çok değerli bir teknik adamları var. Konyaspor bugün çıkarken Beşiktaş'ı önce yemeyerek, sonra atarak kazanırım demişti. Bu dakikaları hesaplamışlar. Beşiktaş, 1. dakikadan itibaren topa sahip oldu. Pjanic çıkınca top biraz kalmamaya başladı. Atiba ve yorgun Josef vardı, Can Bozdoğan da pozisyonsuz kaldı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BUNA HAZIR OLSUN"

Önder Hoca, camianın insanıdır. Hemen yazılı 3-4 sene kontrat. Önder Hoca'dan dolayı kaybedilmiş 3 puan yoktur. Şampiyonluk adayı bir takım 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet iyi değildir. Önder Hoca, kulübünü seven ve şu anda görev yapan biri. Sürdürülebilir mi? Önder hocayla devam edilirse iki ileri, bir geri, iki ileri, bir geri olur. Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun. Ahmet Nur Çebi, ne kadar söylerse söylesin şampiyon olacağız diye, oyuncular olamayacağını biliyor.

"BEŞİKTAŞ'IN TERCİHİ NE OLMALI?"

Bir tercih yapacaksınız. Beşiktaş'ın tercihi ne olmalı? Ahmet Bey'in durumu, Fenerbahçe'den farklı. Geçen sene 2 kupa. Bu tolere edilebilir. Sergen Yalçın'dan sonra 1.5 yıllık kontrat yapılacaksa tehlikeli olabilir. Beşiktaş şampiyon falan olamaz. Yakalama şansı hemen hemen yok. 2.5 yıllık bir teknik direktör maliyeti olur. Sürekli teknik direktöre para ödüyor Beşiktaş. Öylesine bir karar vermeli ki Beşiktaş, ekonomik olarak önümüzdeki sezona hazırlanmalılar.

Fenerbahçe, 2 maçta 4 puan aldı. Beşiktaş bu maçı kazanmış olsa 4 maçta 10 puan diyecektik. Teknik direktör değiştikten sonra Önder Hoca, Zeki Hoca önemli değil. Oyuncunun coşkusunda bir kıpırdama olur. İster istemez olur. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şunu gördü. Aykut Kocaman, Başakşehir'de gördü. Oyuncular cevap vermiyorlar artık. Faydalı olamam diyorlar. Gittikten sonra bu oyuncular can havliyle mücadele ediyor. Önder Hoca'yla can havliyle götürürler mi? 3 maç kaybedince derler ki, 'Önder Hoca sevdiğimiz biri, sempatik insan. Zeki Hoca sağolsun, altyapıdan' falan demez taraftar. Ancak bunu anlatabilmeli kulüpler. Galatasaray bunu seyircisine anlattı ama Avrupa'da başarısız olsa anlatamazdı taraftarına. Beşiktaş'ın kasasını bilmiyoruz. Yönetimin ne alacağına karar vermesi lazım.

"KART TERCİHİ DOĞRU"

Siyahlı oyuncularla beyazlı oyuncular çok yakın birbirine temaslı bir oyun var. Hakem içinde kolay bir maç değil. Konyaspor önce bir sonra üç Beşiktaş önce üç sonra bir puan istiyor. M'Poku'nun sarı kartından sonra Konya seyircisi, Mete Kalkavan'a küfretti ama doğru karttı.