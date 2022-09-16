Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Program erken bitti...

2-2'lik biten Rennes - Fenerbahçe maçını TV8,5 ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi ve program erken bitti.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 11:15
Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Program erken bitti...
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçı TV8,5'ta yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi. Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen "Görüntülü analizlere geçelim" uyarısına çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika sessiz kaldı.

 

"GELSİNLER ONLAR ANLATSINLAR"

Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi.

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.


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