Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Program erken bitti...
2-2'lik biten Rennes - Fenerbahçe maçını TV8,5 ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi ve program erken bitti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçı TV8,5'ta yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi. Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen "Görüntülü analizlere geçelim" uyarısına çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika sessiz kaldı.
"GELSİNLER ONLAR ANLATSINLAR"
Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi.
Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.
Video Haberler
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme