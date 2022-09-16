Fenerbahçe'de Luan Peres’in sağlık durumu iyi
Fenerbahçe’de Rennes maçında sakatlanan Luan Peres’in yapılan ilk kontrollerinde sorun olmadığı bildirildi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, mücadelede sakatlık yaşadı.
Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres, kale direğine çarptı.
Sahayı sedye ile terketmek sorunda kalan Peres’in yerine oyuna Alioski dahil oldu. Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres’in ayrıntılı kontrollerinin İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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