Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Juventus ile eşleşmiş olması...'

2.02.2026 09:39:00
Güncellenme:
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirirken Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Juventus'u yorumladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yorumlarını paylaştı.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekide:

"Lang’ı Napoli ve PSV’de izlemiştik. Öncelikle Lang, Barış’ın ve Yunus’un uyumaması gereken bir oyuncu; eğer uyurlarsa formayı alabilir. Boş oynamıyor, içeriye kat edebiliyor, drippling yapabiliyor, pas zamanlamaları iyi. Galatasaray’ın iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum."

"JUVENTUS İLE EŞLEŞMİŞ OLMASI DAHA İYİ"

“Galatasaray'ın sıkı bir orta saha alacağını düşünmüyorum. Ben Atletico'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede Real Madrid ve Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi.”

“Atletico hop Lookman aldı, organizasyonu iyi. Juventus her istediği transferi yapamıyor. Bu demek değil ki Juventus çantada keklik. Atletico Madrid yarı final de oynarsa şaşırmayalım."

"GALATASARAY İLE ŞANSLARI AYNI"

“Juventus'u bir kaç kez izledik. Ben Galatasaray'la şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama büyük takım değil şu anda.”

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi

