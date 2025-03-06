Fenerbahçe 2025 yılında bir ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2025 takvim yılında bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe 2025 yılında bir ilki yaşadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:31

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'ı ağırladı.

2025 YILINDA BİR İLKİ YAŞADI

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1'lik skorla kazandı. 

Sarı lacivertliler, bu mağlubiyetin ardından 2025 takvim yılında ilk yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi

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