Fenerbahçe 2025 yılında bir ilki yaşadı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2025 takvim yılında bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'ı ağırladı.
2025 YILINDA BİR İLKİ YAŞADI
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1'lik skorla kazandı.
Sarı lacivertliler, bu mağlubiyetin ardından 2025 takvim yılında ilk yenilgisini yaşadı.
Etiketler: #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi
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