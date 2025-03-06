Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Sürpriz oldu'

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Sürpriz oldu'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:57

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Glasgow Rangers'a Kadıköy'de 3-1 kaybetti.

İskoç ekibinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Yılmaz, "Fenerbahçe'nin çok kaliteli kadrosu var. Çok iyi hocaları var. Bundan yana kimsenin şüphesi yok. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Güzel bir skor. Böylesini beklemiyorduk. Ama henüz turu kazanmadık, sakin olmalıyız. Rövanşta da güzel bir skor almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #rıdvan yılmaz #Rangers #fenerbahçe #uefa avrupa ligi
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