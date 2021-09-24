Rıdvan Dilmen, Galatasaray'dan ayrılacak 3 ismi açıkladı

24 Eylül 2021 Cuma, 13:26

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Aslan'da eleştiri oklarının hedefinde ise teknik direktör Fatih Terim vardı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in işaret ettiği ve gözden çıkarılan 3 futbolcuyu açıkladı.

Dilmen, söz konusu futbolcular için "Demek ki biz gideceğiz diyorlardır" ifadelerini kullandı.

Dilmen'in açıkladığı futbolcular şu şekilde:

Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.