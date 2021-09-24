Rıdvan Dilmen, Galatasaray'dan ayrılacak 3 ismi açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in işaret ettiği ve gözden çıkarılan 3 futbolcuyu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 13:26
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'dan ayrılacak 3 ismi açıkladı
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Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. 

Aslan'da eleştiri oklarının hedefinde ise teknik direktör Fatih Terim vardı. 

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in işaret ettiği ve gözden çıkarılan 3 futbolcuyu açıkladı.

Dilmen, söz konusu futbolcular için "Demek ki biz gideceğiz diyorlardır" ifadelerini kullandı.

Dilmen'in açıkladığı futbolcular şu şekilde:

Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.


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