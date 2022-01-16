Rıdvan Dilmen: İnsanları sokağa mı dökmek istiyorsunuz?

16 Ocak 2022 Pazar, 22:13

TRT Spor'da futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen TFF'yi ağır eleştirdi. Dilmen'in ifadeleri şöyle:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF'de? Hani inceliyordunuz TC kimlik numaralarını? Diyelim ki, Kemal Kılıçdaroğlu. Ona da yapamazsın. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Ağaoğlu'na ana avrat küfür edemezsiniz. TFF'ye sesleniyorum. İşinize gelen, işinize gelmeyen hakem atamaları. Daha önceki MHK en azından sizlerin diktesini yapmıyordu. Yapamazdınız. Şunu şuraya ata, bunu buraya ata diyemezdiniz. Türk sporunun sağlığı için yapmayın. İnsanları sokağa mı dökmek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Hayatımda böyle çirkinlikler ve rezalet görmedim. Birileri temsilci olarak kafalarına göre istihbaratçılık yapıyor. Yapmayın bunları!"

