Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Başakşehir'e giderken aldığı parayı açıkladı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:16

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil'in ayrılık sürecini ve giderken aldığı ücreti açıkladı.

Sports Digitale’e konuk olan Rıdvan Dilmen Mesut Özil'in transfer olma süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilmen, ''Fenerbahçe, Mesut Özil'i Arsenal'dan alırken Mesut takıma fedakarlık yaptı. Ben Mesut Özil'i aşağı yukarı 10 küsur yıldır tanıyorum, ailesini tanıyorum, bir kere pırıl pırıl sporculardan bir tanesi aslında. İsmail hoca kadro işi bıraktıktan sonra ilk geldiği yıl bir buçuk yıl ara vermişti. Arsenal'da aşağı yukarı 12 milyon sterlin maşa oynuyordu. Kontratı devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyenler vardı. Ali Bey, Emre Belezoğlu ve Acun Ilıcalı bir şekilde Türkiye'ye geldi. Senin üzerine takım kuracağım diyen bir teknik direktör, aynı hafta oynatmayan teknik direktör... Tabii kulübün içerisinde yaşayan sorunlar bunlar. Birikim birikim sonra ismail Kartal ile arasında bir olaylar yaşanıyor. Ne olduğu ile ben açıkçası fazla ilgilenmiyorum'' ifadelerini kullandı.

"JESUS TAKIMDA DÜŞÜNMEMİŞ..."

Mesut Özil'in takımdan ayrılmadan önce Jorge Jesus ile konuşma yaptığı açıklayan Dilmen, ''2 yıl daha kontratı vardı. Mesut'un açıkçası en büyük hedefi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kupa kaldırmaktı. Bunu aslında Sayın Ali Koç'a söylemiş. En büyük idealim bu demiş. Jesus ile görüşme yapmış. Hoca oynatmayı düşüncediğini söylemiş ve neden diye sorduğunda 'Biz 4 aydır takımı izliyoruz' demişler. Mesut ise 'Ben 4 aydır oynamıyorum' demiş. Sonuçta bir durum var. Fenerbahçe teknik direktörü oyuncuyu istemiyor. Yönetim de karara uyuyor. Mesut'un fedekarlık yapmasını istiyorlar. Geldiği gibi...'' ifadelerini kullandı.

Özil'in ayrılırken ne kadar para aldığını açıklayan Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe, Mesut'a devam etmeyeceğini söylüyor. Daha sonra Fenerbahçe bir teklifte bulunuyor. Teklifi de şu bu yıl değil ama diğer yıl 3 milyon Euro ödeme yapalım Neden bunu diyor? Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Mesut Özil, 3+3 milyon yani 6 milyon Euro daha kazanacaktı. Yani Samandıra'da sağlıklı spor yapsa ki tasvip etmiyorum tabii ki oynamak şartıyla yapacaksınız. Fenerbahçe'miz her oyuncuda önemlidir bizim için. Bu Mesut da olsa Rıdvan da olsa Oğuz da olsa bizim jenerasyondan bahsediyoruz. Alex de olsa sponsorların da verdiği anlaşmaları var. Birer milyon euro yani toplamda 4+4 8 milyon Euro alacakken sponsorlar dahil yani 1 yıl sonra 3 ödeyelim diyorlar. Kulübümüzün böyle bir ekonomik durumu var'' ifadelerini kullandı.