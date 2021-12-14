Rıdvan Dilmen, Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş ihtimali hakkında konuştu

14 Aralık 2021 Salı, 22:40

Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlük koltuğuna yeni bir ismi getirmeyen ve U19 Takımı'nın teknik direktörü Önder Karaveli yola devam eden Beşiktaş'ta bu kararın ne kadar süreceği merak konusu.

Detaylı bir araştırma sonucunda gelecek isme karar vereceklerini açıklayan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın resmi bir teklif olmadığını söylemesine rağmen söylentiler devam ediyor.

halktv.com.tr’ye konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş teknik direktörü olma olasılığı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın sembol isimlerindendir. Kulübe vefalıdır. Beşiktaş’ta futbola başlayıp Beşiktaş’ta bırakan birkaç kişiden biridir. Kulübün müzesine birçok kupa taşımıştır. Beşiktaş’ın en zor günlerinde görev yaptı. Rıza Çalımbay'ın bu geniş kadroyla Beşiktaş'ı büyük hedeflere ulaştırabileceğini düşünüyorum”

"FUTBOL HAYATIMIN GEÇTİĞİ YER"

Galatasaray’ı sahasında 1-0 yenen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bir gazetecinin “Adınız Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor. Neler söylersiniz?” şeklindeki sorusuna “Burada onu konuşmanın yeri değil. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü bu kulüple benim kendi aramda olan bir şey, Sivasspor ile olan bir şey. Onu mukaveleye koymadım zaten başka nedenlerden dolayı. Beşiktaş ile resmi bir görüşmem kesinlikle yok. Öyle bir şey olmadı. Olursa, gelirse ona göre konuşuruz. Beşiktaş biliyorsunuz benim futbol hayatımın geçtiği bir yer" demişti.

BAŞKANDAN OLUMLU SİNYAL

Beşiktaş ile ismi anılan teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında konuşan Mecnun Otyakmaz, “Beşiktaş’a giderse özgür kalır diye bir sözleşme yok. Lakin İstek hoca için Beşiktaş’ın çok özel olduğunu biliyorum. O denli bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma kelamı verdim. Yazılı bir şey yok ancak bizim kelamımız söz. Ancak bu türlü koşullarda da kendi memleketinin ekibini bırakıp gideceğini de sanmıyorum” dedi.