Başakşehir, Giresunspor'u 3 golle geçti, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

21 Aralık 2021 Salı, 18:57

Teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte henüz maç kaybetmeyen Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Başakşehir 3-1 kazandı.

17. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle açılan gol perdesinde beraberliği Giresunspor 28. dakikada Diarra sağladı. İlk yarının 1-1 beraberlikle tamamlanmasının ardndan ikinci yarıda Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara, bir kez daha dengeyi bozdu ve 69. dakikada attığı golle takımını tekradan öne geçirdi. Mücadelede son sözü Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca söyledi ve 78. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Bu skorla birlikte Emre Belözolu ile 10 maça çıkan Başahşehir yenilmezlik serisini sürdürürken 8.galibiyetini de hanesine yazdırmış oldu.

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ

41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti. OPTA'nın verilerine göre, Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç).

Medipol Başakşehir, ligin 19. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.