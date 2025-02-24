Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yabancı VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Alen Borosak görev yapacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yabancı VAR hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:08

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #var hakemi #Alen Borosak

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