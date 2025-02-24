Dünyanın en sert derbileri belli oldu: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri...
İngiliz basını dünyanın en sert derbilerini sıraladı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin listedeki yeri belli oldu.
İngilizler dünyanın en sert derbilerini duyurdu. Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yer dikkat çekti.
Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisini sıraladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de listede kendine yer buldu.
İşte dünyanın en sert derbileri:
10. Borussia Dortmund - Schalke 04
9. Al-Ahly - Zamalek
8. Athletic Bilbao - Real Sociedad
7. Corinthians - Palmeiras
6. Nacional - Penarol
5. Inter - Milan
4. Galatasaray - Fenerbahçe
3. Partizan - Kızılyıldız
2. Celtic - Rangers
1. Boca Juniors - River Plate
Etiketler: #Derbi #fenerbahçe #galatasaray
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