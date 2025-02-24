Dünyanın en sert derbileri belli oldu: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri...

İngiliz basını dünyanın en sert derbilerini sıraladı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin listedeki yeri belli oldu.

Dünyanın en sert derbileri belli oldu: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:43

İngilizler dünyanın en sert derbilerini duyurdu. Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yer dikkat çekti.

Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisini sıraladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de listede kendine yer buldu.

İşte dünyanın en sert derbileri:

10. Borussia Dortmund - Schalke 04

9. Al-Ahly - Zamalek

8. Athletic Bilbao - Real Sociedad

7. Corinthians - Palmeiras

6. Nacional - Penarol

5. Inter - Milan

4. Galatasaray - Fenerbahçe

3. Partizan - Kızılyıldız

2. Celtic - Rangers

1. Boca Juniors - River Plate


Etiketler: #Derbi #fenerbahçe #galatasaray

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