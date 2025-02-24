Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı tahmini: 'Bu kadro maçı kazanamaz'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:22

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:22

Süper Lig'de zirve yarışı için büyük öneme sahip olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu. Yalçın'dan çarpıcı bir Fenerbahçe iddiası geldi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Bundan önceki maçlar bu maç için bir öngörü değil. Bu bambaşka bir maç. İki taraf için de sezonun en önemli maçı şu anda ve bundan sonraki pozisyonu çok etkileyecek bir maç bu."

'GALATASARAY'IN BERABERLİK AVANTAJI VAR'

"Lig yarışı bitecek, lig yarışı yeniden başlayacak ya da rakibin ayağına bakacaksın bundan sonra. Bana göre şampiyonluk şansları 90'a 10 olur. O yüzden Galatasaray'ın şu avantajı var, beraberlik cepte oynayacak. Bu çok önemli bir antrenör için. Yani yüzde 75'le oynayacak. Bu çok önemli bence."

'TFF MÜTHİŞ BİR İŞ YAPTI'

"Hakem konuşmayacağız en güzel tarafı o. Yabancı hakem, çok güçlü de bir hakem herhalde. Hakem penaltı mı verdi, sarı kart mı verdi, kırmızı kart mı verdi kimse konuşmayacak. Adam zaten sabah uçağa binip gidecek. TFF müthiş bir iş yaptı. Getirdi yabancı hakemi, iyi hakem getirdi bir de. VAR'ı da koydu, 'Biz çekildik, siz oynayın, ne yapıyorsanız yapın' dedi biraz TFF. Sadece oyunu konuşacağız."

'FENERBAHÇE KAZANIRSA...'

"Fenerbahçe kazanırsa maçı şampiyonluk şansları yüzde 51 olur. Psikolojik üstünlük, fikstür avantajı... Yüzde 51 öne geçer Fenerbahçe kazanırsa."

'BU KADRO MAÇI KAZANAMAZ'

(Ekol TV 'nin Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Skriniar, Kostic, Szymanski, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko, En-Nesyri) "Bu kadro kaybeder maçı. Bu kadro kazanamaz maçı. Merkez orta saha falan çok savunmasız. Bu kadro kazanamaz maçı. 2 tane hücum oyuncusu var. Dzeko ve Tadic'in yaşları yüksek. Hücum yediğin zaman bu kadro sıkıntı yaşar. Bu kadro maç falan kazanamaz net söylüyorum. Ben Sergen Yalçın olarak söylüyorum bu kadro çıksın maç kazanamaz. 3'lü oynamasın. Amrabat'la falan 3'lü oynayamazsın, Galatasaray ile oynuyorsun. Şaka mı bu yani!"