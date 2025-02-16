Fenerbahçe En-Nesyri ile güldü!: Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa

Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:09

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:03

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 21 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 53. dakikada Oğuz Aydın attı. Kasımpaşa'nın tek golü 62. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Fenerbahçe'de son haftalardaki formuyla dikkat çeken Youssef En-Nesyri, bu maçtaki golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti.

Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de arka arkaya yedinci kez kazanan Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi. Süper Lig'deki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 31 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ ZAMANI

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, hafta arasında ise UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht'e konuk olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Mert Hakan, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Opoku, Yasin, Rodrigurs, Piatowski, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

82' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerine İrfan Can Kahveci oyunda.

79' Kasımpaşa'da Cafu yerine Can Keleş oyunda.

73' Fenerbahçe'de Levent ve Oğuz yerine Filip Kostic ve Yusuf Akçiçek oyunda.

72' Dzeko'nun sol içten attığı ara pasında topla buluşan En-Nesyri, topu kalecinin üstünden aşırttı. Çizgide topa müdahale gelse de gol geçerli.

71' GOL | En-Nesyri kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

65' Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes yerine Antonin Barak oyunda.

64' Fenerbahçe'de Talisca ve Mert Müldür yerine Dzeko ve Osayi oyunda.

63' Winck'in sağ çaprazdan kestiği ortada Fall'un kafa vuruşunda top uzak köşede ağlarla buluştu! Kasımpaşa farkı 1'e indirdi.

62' GOL | Fall, farkı bire indiren golü kaydetti.

59' Kasımpaşa'da Nicholas Opoku yerine Brekalo oyuna girdi.

53' Tadic'in sol kanattan çevirdiği ortada topu kazanan Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe'nin presinde top Mert Müldür'de kaldı. Mert'in pasında Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan attığı plase uzak köşede golle buluştu!

52' GOL | Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

35' Savunmada yapılan pas hatasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan vuruşunu Andreas Gianniotis kurtardı!

33' SARI KART | Kasımpaşa'da Winck sarı kart gördü.

31' SARI KART | Fenerbahçe'de Talisca sarı kart gördü.

22' Fred'in yaptığı pas sonucu Kasımpaşa savunmasında yapılan hatada araya giren En-Nesyri'nin şutu ağlara gitti!

21' GOL | En-Nesyri, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

17' Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında Talisca'nın vurduğu vole üstten auta gitti.

16' Tadic'e yapılan hareket faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

14' Sol kanattan merkeze doğru akan Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinden Kevin Rodrigues'in vurduğu şut yandan dışarıya çıktı.

8' Claudio Winck'in Oğuz Aydın'a yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

7' Rakip yarı alanda topu kazanan Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin pası Oğuz için hızlı. Top taca çıkıyor.

5' Sol kanattan gelişen hücumda defansta demarke pozisyonda kalan Nuno Da Costa'ya Fred müdahale etti ve topu kazandı. Ardından Fred'e yapılan müdahale faul, Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.